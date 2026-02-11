Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Спорт

«Почему мы должны ждать каких-то результатов?» В России оценили выступление Непряевой на ОИ

Экс-лыжница Завьялова не стала называть результат Непряевой в спринте неудачей
Sergey Elagin/Global Look Press

Двукратная чемпионка мира по лыжным гонкам Ольга Завьялова отказалась считать неудачей невыход российской лыжницы Дарьи Непряевой в четвертьфинал спринтерской гонки на зимних Олимпийских играх — 2026. Ее слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Я бы не стала говорить, что это неудачный результат. Дарья и до этого старта практически не попадала на этапе Кубка Мира. Почему же мы тут от нее должны ждать каких-то результатов? Ну вроде бы форма должна улучшаться, значит не готова к таким скоростям», – сказала Завьялова.

10 февраля Непряева не сумела квалифицироваться в гонке классического спринта. Она преодолела дистанцию за 3.51,6. Непряева заняла итоговое 36-е место и проиграла 15,4 секунды шведке Линн Сван, которая показала лучший результат в квалификации.
Первым стартом для Непряевой на Олимпиаде стал скиатлон, где она заняла 17-ю позицию.

Непряева и Савелий Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Ранее Непряева заявила, что в России ее не особо любят.
 
Теперь вы знаете
«Бог Кузя» вернулся. Как самый богатый сектант России строит новую бизнес-империю после тюрьмы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!