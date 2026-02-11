«Почему мы должны ждать каких-то результатов?» В России оценили выступление Непряевой на ОИ

Двукратная чемпионка мира по лыжным гонкам Ольга Завьялова отказалась считать неудачей невыход российской лыжницы Дарьи Непряевой в четвертьфинал спринтерской гонки на зимних Олимпийских играх — 2026. Ее слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Я бы не стала говорить, что это неудачный результат. Дарья и до этого старта практически не попадала на этапе Кубка Мира. Почему же мы тут от нее должны ждать каких-то результатов? Ну вроде бы форма должна улучшаться, значит не готова к таким скоростям», – сказала Завьялова.

10 февраля Непряева не сумела квалифицироваться в гонке классического спринта. Она преодолела дистанцию за 3.51,6. Непряева заняла итоговое 36-е место и проиграла 15,4 секунды шведке Линн Сван, которая показала лучший результат в квалификации.

Первым стартом для Непряевой на Олимпиаде стал скиатлон, где она заняла 17-ю позицию.

Непряева и Савелий Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Ранее Непряева заявила, что в России ее не особо любят.