Директор школы несколько раз изнасиловал ученицу

Педагога из Индии арестовали за многократное надругательство над 14-летней ученицей. Об этом сообщает The Times of India.

34-летний мужчина был директором школы и преподавал изобразительное искусство. По данным полиции, в какой-то момент девятиклассница обратилась к нему и поинтересовалась, как исправить ошибку в своем удостоверении личности.

Воспользовавшись ситуацией, учитель сопроводил ребенка в нужное учреждение. Когда девочка разобралась с проблемой, педагог пригласил ее к себе в квартиру и изнасиловал.

С того момента он еще несколько раз надругался над подопечной, в том числе и на территории школы. Чтобы она никому ничего не рассказала, директор угрожал ей.

В январе текущего года она и еще несколько учеников с подобной ситуацией все же пожаловались на директора. Учителя отстранили от работы, в его отношении возбудили дело, но к этому моменту он скрылся.

Полицейским удалось найти мужчину. Он ожидает суда.

