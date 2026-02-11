«Сыграло на руку»: место Гуменника на Олимпиаде назвали везением

Серебряная медалистка чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леонова назвала прокат фигуриста Гуменника на зимних Олимпийских играх — 2026 рабочим с небольшими погрешностями. Ее слова приводит «Советский спорт».

«Вчера Петру даже в какой-то степени повезло, что с таким прокатом и такими баллами он зацепился за возможность выступать в произвольной программе в предпоследней разминке. Многие спортсмены в рейтинге и с судейским предпочтением могли быть выше, но оказались ниже из-за своих прокатов. Ситуация сыграла ему на руку», — заявила она.

В своем прокате спортсмен зашел на каскад четверной флип + двойной тулуп, а также выполнил сольные прыжки — четверной лутц и тройной аксель. Гуменник исполнил программу под музыку «Вальс 1805» армянского скрипача Эдгара Акопяна, получив от судей 86,72 балла. Это позволило ему занять 12-ю позицию. Произвольные прокаты спортсмены покажут 13 февраля.

Позже спортсмен сообщил, что у него лопнул шнурок во время короткой программы на Олимпиаде.

До его выступления, 7 февраля, РИА Новости сообщило, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер», причем узнали об этом спортсмен и его штаб за день-два до вылета в Милан. Мать спортсмена Елена Гуменник объяснила, что правообладатели запретили выступать под эту музыку только российскому атлету.

Ранее Гуменник пропустил тренировку на Олимпиаде.