Экс-сотрудника московской миграционной службы отправили в колонию за взятки

В Москве вынесли приговор экс-сотруднику миграционной службы, уличенному во взятках. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Установлено, что экс-сотрудник столичного управления по вопросам миграции и его соучастники в период с января 2022 по декабрь 2023 года брали взятки от представителей строек. За финансовое вознаграждение они допускали к работе нелегальных мигрантов. В общей сложности злоумышленники получили таким путем 40 млн рублей.

Суд признал мужчину виновным по восьми эпизодам получения взяток и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, у него конфисковали более 6,5 млн рублей. Уголовные дела в отношении остальных соучастников еще рассматриваются судом.

Ранее в Новосибирской области экс-главу отдела миграции осудили за взятки от нелегалов.