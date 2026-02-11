Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Литовский президент призвал Евросоюз «не царапать двери Кремля»

Науседа: Европе не следует царапать и стучать в двери Кремля
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Страны Европейского союза должны сообща участвовать в урегулировании украинского конфликта, а не «царапать двери Кремля», заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Об этом сообщает LRT.

Науседа отметил, что Европа может участвовать в переговорах Соединенных Штатов с Россией по мирному урегулированию конфликта на Украине, но это должно происходить, лишь при наличии взаимной договоренности о достижении устойчивого и справедливого мира.

По словам президента, он видит возможность действовать сообща, а не отправлять того или иного европейского политика «постучать или поцарапаться в двери Кремля». Науседа указал, что такая политика является непоследовательной и не добавляет солидности Европе, поскольку страны ЕС то говорят о возможных действиях по установлению контактов с Москвой, то обсуждают 20-й пакет антироссийских санкций.

13 января сообщалось, что Науседа отверг предложения о переговорах с Россией.

Ранее президент Литвы пожаловался на «аппетиты» России.
 
Теперь вы знаете
«Бог Кузя» вернулся. Как самый богатый сектант России строит новую бизнес-империю после тюрьмы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!