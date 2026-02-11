Литовский президент призвал Евросоюз «не царапать двери Кремля»

Науседа: Европе не следует царапать и стучать в двери Кремля

Страны Европейского союза должны сообща участвовать в урегулировании украинского конфликта, а не «царапать двери Кремля», заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Об этом сообщает LRT.

Науседа отметил, что Европа может участвовать в переговорах Соединенных Штатов с Россией по мирному урегулированию конфликта на Украине, но это должно происходить, лишь при наличии взаимной договоренности о достижении устойчивого и справедливого мира.

По словам президента, он видит возможность действовать сообща, а не отправлять того или иного европейского политика «постучать или поцарапаться в двери Кремля». Науседа указал, что такая политика является непоследовательной и не добавляет солидности Европе, поскольку страны ЕС то говорят о возможных действиях по установлению контактов с Москвой, то обсуждают 20-й пакет антироссийских санкций.

13 января сообщалось, что Науседа отверг предложения о переговорах с Россией.

Ранее президент Литвы пожаловался на «аппетиты» России.