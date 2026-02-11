В России обозначили дату остановки авиасообщения с Кубой

Авиакомпания «Россия» приостановит сообщение с Кубой с 24 февраля. Об этом сообщила компания «Аэрофлот» в Telegram-канале.

В организации отметили, что самолеты компании отправятся из Варадеро и Гаваны в Москву 12, 14, 16, 17, 19 и 21 февраля. При этом рейс из столицы России в Гавану запланирован на 15 февраля.

«С 24 февраля все последующие рейсы по данным направлениям будут отменены», — говорится в сообщении.

9 февраля стало известно, что несколько тысяч российских туристов на Кубе столкнулись со сложностями при возвращении домой из-за дефицита авиатоплива в республике. Также на фоне энергокризиса россиян начали выселять из отелей и предлагать другие места размещения. Причиной проблем с топливом на Кубе стала нефтяная блокада страны со стороны США. В Кремле назвали ситуацию критической.

11 февраля в Росавиации сообщили, что российские авиакомпании приостановят полеты на Кубу в связи со сложностями с заправкой самолетов. В ведомстве уточнили, что такое решение приняли «Россия» и Nordwind. Решение будет действовать до изменения ситуации.

Ранее в посольстве рассказали о работе российских авиалиний на Кубе.