На улице в Подмосковье девочка избила собаку и попала на видео

В Щелково девочка-подросток избила на прогулке маленькую собаку. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале «Типичное Щелково | Новости | ТЩ».

«Щелково, мкрн. Богородский, дом 19. Вот так выгуливают своего питомца», — говорится в сообщении.

Источник опубликовал видео, на котором видно, как ребенок бьет животное. После двух ударов девочка с животным скрылась в подъезде.

Как уточнили в Telegram-канале «Москва с огоньком», соседи уже разыскивают семью ребенка по всем домовым чатам.

До этого камеры засняли, как житель Краснодара избил пса, который справил нужду, не успев выйти на улицу. Инцидент произошел утром в воскресенье, 1 февраля, в ЖК «Панорама» на Восточно-Кругликовской улице. Соседи требуют наказать владельца-живодера. Полицейским удалось выяснить, в какой квартире живет владелец собаки, он не стал открывать дверь сотрудникам правопорядка.

Ранее москвичка, избившая свою собаку в подъезде, отделалась штрафом.