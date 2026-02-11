Министр спорта России назвал редким негодяем главу IIHF

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в эфире шоу «Центральный Канал» заявил, что самой тяжелой федерацией для рабочего контакта является Международная федерация хоккея (IIHF) из-за ее главы Люка Тардифа.

«Самая тяжелая федерация. Это связано с тем, что ее возглавляет француз Люк Тардиф, негодяй редкий. Но там, я думаю, мы где-то через годик тоже восстановимся. По нашему плану будем судиться», — отметил он.

Сборная России по хоккею не принимает участие в Олимпийских играх — 2026 в Италии из-за отстранения.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года.

