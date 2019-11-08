Евросоюзу посоветовали учить «язык силы»

Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к Евросоюзу с призывом выучить «язык силы».Об этом сообщает Handelsblatt.

Она заявила, что если жители Европы хотят «утвердить свое видение в мире», то ЕС стоит говорить на «языке силы».

По мнению главы Еврокомиссии, Европе необходимо «нарастить мускулатуру» в тех сферах, в которых ранее страны опирались на поддержку других государств, например в политической безопасности. Политик также посоветовала главам государств Евросоюза целенаправленно действовать на сферы своих интересов.

«Европа должна также выучить язык силы», — подчеркнула фон дер Ляйен.