Макрон перечислил три сценария развития России

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что есть три сценария развития российской стороны в будущем. Об этом он рассказал журналу The Economist.

Первый и самый трудный сценарий развития может привести Россию к установлению статуса супердержавы. При этом страна сможет вновь добиться такого успеха благодаря своим силам. Однако Макрон считает, что пока у России не хватает экономической мощи и численности граждан.

«Это православный консервативный проект, поэтому это не сработает», — добавил Макрон.

Второй сценарий — если Россия пойдет по евразийской модели. Некоторые страны уже пошли по этому пути, среди них: Китай. Но глава Франции не уверен, что российский коллега Владимир Путин пойдет на этот шаг.

И последний сценарий развития России — сбалансированное сотрудничество страны и Европы. Эта стратегия поможет европейским странам изменить свое отношение к российской стороне в лучшую сторону.

Заключая, Макрон отметил, что в перспективе планирует и сам пересмотреть отношения с Россией.