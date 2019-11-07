Зеленский вновь пожаловался на усталость
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Президент Украины Владимир Зеленский снова пожаловался на усталость от работы, передает «Интерфакс».
Он пояснил, что работа главы государства забирает «все силы».
«К этой работе привыкнуть невозможно. Ты просто в конце вечера из человека превращаешься в какой-то такой организм, который не хочет ни думать, ни что-то делать, даже не понимает иногда, о чем говорит семья», — сказал Зеленский.
При этом он подчеркнул, что решение работать уже принято.
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