Зеленский вновь пожаловался на усталость

Президент Украины Владимир Зеленский снова пожаловался на усталость от работы, передает «Интерфакс».

Он пояснил, что работа главы государства забирает «все силы».

«К этой работе привыкнуть невозможно. Ты просто в конце вечера из человека превращаешься в какой-то такой организм, который не хочет ни думать, ни что-то делать, даже не понимает иногда, о чем говорит семья», — сказал Зеленский.

При этом он подчеркнул, что решение работать уже принято.

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