Джонсон извинился за затяжной Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извинился за то, что ему не удалось реализовать выход Великобритании из Евросоюза к 31 октября. Об этом сообщается в Twitter Sky News.

Британский премьер выразил «глубочайшее сожаление» в связи со сложившейся вокруг сделки Brexit ситуации.

Уточняется, что проведение выхода Британии из ЕС было отложено до 31 января 2020 года.

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