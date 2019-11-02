Мэр Одессы назвал «плевком в лицо» снос памятника маршалу Жукову
Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что национал-радикалы плюнули в лицо горожанам тем, что снесли барельефа советского маршала Георгия Жукова. Об этом но написал на своей странице в Facebook.
«Сегодняшняя ситуация с демонтажем барельефа маршала Жукова — это откровенный плевок в лицо одесситам», — написал Труханов.
По словам политика, одесситы не голосовали за снос монумента, это не их желание.
Глава Одессы подчеркнул, что решение о том, какие памятники должны оставаться в городе, должно оставаться исключительно за местными жителями.
Труханов также раскритиковал Минобороны Украины, которое не выступило против уничтожения барельефа.
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