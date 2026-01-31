Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

Именинница «выскочила» из охваченной огнем сауны в Кузбассе

РИА Новости: именинница спаслась при пожаре в сауне Прокопьевска
МЧС России

Имениннице удалось спастись из загоревшейся сауны в кемеровском Прокопьевске. Об этом рассказал РИА Новости очевидец.

По его словам, пять подростков задохнулись внутри помещения, а праздновавшей день рождения девушке удалось «выскочить».

«Трое в бассейне прям были в этот момент. Я видел, как их выносили», — добавил источник.

Агентство уточнило, что пожарным удалось локализовать открытый огонь.

Возгорание в сауне на Кубанской улице в Прокопьевске началось днем во время отдыха компании из 15 человек. Сотрудники учреждения заявили о пожаре в экстренные службы и эвакуировали людей. Огонь распространился на площади в 70 кв. м. По данным МЧС России, при возгорании не выжили пять подростков. В тушении огня задействовали 38 человек и 12 единиц техники.

СМИ узнали, что молодые люди праздновали день рождения одного из друзей. Возгорание предположительно началось из-за короткого замыкания в одной из парилок. Во время пожара пятеро человек побежали не к выходу, а в неправильном направлении и надышались угарным газом.

Ранее кошка осталась одна дома и устроила пожар.
 
Теперь вы знаете
Дофаминовый интерьер делает жизнь ярче, но губит психику. Чем опасен модный декор из Pinterest
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!