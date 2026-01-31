Именинница «выскочила» из охваченной огнем сауны в Кузбассе

Имениннице удалось спастись из загоревшейся сауны в кемеровском Прокопьевске. Об этом рассказал РИА Новости очевидец.

По его словам, пять подростков задохнулись внутри помещения, а праздновавшей день рождения девушке удалось «выскочить».

«Трое в бассейне прям были в этот момент. Я видел, как их выносили», — добавил источник.

Агентство уточнило, что пожарным удалось локализовать открытый огонь.

Возгорание в сауне на Кубанской улице в Прокопьевске началось днем во время отдыха компании из 15 человек. Сотрудники учреждения заявили о пожаре в экстренные службы и эвакуировали людей. Огонь распространился на площади в 70 кв. м. По данным МЧС России, при возгорании не выжили пять подростков. В тушении огня задействовали 38 человек и 12 единиц техники.

СМИ узнали, что молодые люди праздновали день рождения одного из друзей. Возгорание предположительно началось из-за короткого замыкания в одной из парилок. Во время пожара пятеро человек побежали не к выходу, а в неправильном направлении и надышались угарным газом.

