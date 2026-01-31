В Кузбассе при пожаре в сауне погибли подростки

В Кемеровской области при пожаре в частной сауне погибли пять человек

В Кемеровской области при пожаре в частной сауне погибли пять человек, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Он рассказал, что инцидент произошел в городе Прокопьевске. По предварительной информации, погибшие были подростками.

Telegram-канал Baza пишет, что возгорание в сауне на Кубанской улице началось во время отдыха компании из 15 человек. Сотрудники сообщили о пожаре в экстренные службы и эвакуировали людей. Огонь распространился на площади в 30 кв. м. По данным Baza, при возгорании погибли четыре человека, еще пять остаются внутри.

В региональном управлении МЧС подтвердили информацию о возгорании и уточнили, что она поступила в 20:22 (16:22 мск).

МЧС России добавило на канале в мессенджере Max, что при возгорании погибли пять подростков. Огонь распространился на площади в 70 кв. м. В его тушении задействовали 38 человек и 12 единиц техники.

