Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

В Кузбассе при пожаре в сауне погибли подростки

В Кемеровской области при пожаре в частной сауне погибли пять человек
Telegram-канал «Baza»

В Кемеровской области при пожаре в частной сауне погибли пять человек, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Он рассказал, что инцидент произошел в городе Прокопьевске. По предварительной информации, погибшие были подростками.

Telegram-канал Baza пишет, что возгорание в сауне на Кубанской улице началось во время отдыха компании из 15 человек. Сотрудники сообщили о пожаре в экстренные службы и эвакуировали людей. Огонь распространился на площади в 30 кв. м. По данным Baza, при возгорании погибли четыре человека, еще пять остаются внутри.

В региональном управлении МЧС подтвердили информацию о возгорании и уточнили, что она поступила в 20:22 (16:22 мск).

МЧС России добавило на канале в мессенджере Max, что при возгорании погибли пять подростков. Огонь распространился на площади в 70 кв. м. В его тушении задействовали 38 человек и 12 единиц техники.

Ранее мужчина сжег дома коллег, которые издевались над ним на работе.
 
Теперь вы знаете
Дофаминовый интерьер делает жизнь ярче, но губит психику. Чем опасен модный декор из Pinterest
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!