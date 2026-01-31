Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Армия

Военкор рассказал о дерзкой операции российских морпехов на СВО

Военкор Коц: российские морпехи угнали два бронеавтомобиля ВСУ
Telegram-канал «Kotsnews»

Российские морпехи совершили дерзкую операцию, в ходе которой собрали разведданные — они угнали два бронеавтомобиля HMMWV Вооруженных сил Украины (ВСУ) и проехались на них в тылу противника. Об этом в своем Telegram-канале написал военный корреспондент Александр Коц.

По его словам, после этого как российские бойцы угнали автомобили, они переоделись в форму украинских бойцов и заехали на территорию, подконтрольную ВСУ.

«Наши блокпосты были предупреждены, мы проехали мимо них, потом доехали до блокпоста противника, помахали им рукой, они нам махнули в ответ, и мы проехали, дальше взяли разведданные и прибыли в расположение», — рассказал один из участников операции.

До этого российский разведчик рассказал, как рюкзак и ловкий маневр спасли его от дрона-камикадзе. Военный сообщил, что заметил приближающийся беспилотник, управляемый по оптоволоконному каналу. Несмотря на отсутствие большого опыта столкновений с такими дронами, он вспомнил инструкции, которым их обучали. Разведчик начал уходить от угрозы, двигаясь зигзагообразно, не успев снять рюкзак со спины — это и спасло его от осколков.

Ранее российские военные пресекли попытку ВСУ повторить операцию «Паутина».
 
Теперь вы знаете
Дофаминовый интерьер делает жизнь ярче, но губит психику. Чем опасен модный декор из Pinterest
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!