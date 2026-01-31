Военкор рассказал о дерзкой операции российских морпехов на СВО

Российские морпехи совершили дерзкую операцию, в ходе которой собрали разведданные — они угнали два бронеавтомобиля HMMWV Вооруженных сил Украины (ВСУ) и проехались на них в тылу противника. Об этом в своем Telegram-канале написал военный корреспондент Александр Коц.

По его словам, после этого как российские бойцы угнали автомобили, они переоделись в форму украинских бойцов и заехали на территорию, подконтрольную ВСУ.

«Наши блокпосты были предупреждены, мы проехали мимо них, потом доехали до блокпоста противника, помахали им рукой, они нам махнули в ответ, и мы проехали, дальше взяли разведданные и прибыли в расположение», — рассказал один из участников операции.

До этого российский разведчик рассказал, как рюкзак и ловкий маневр спасли его от дрона-камикадзе. Военный сообщил, что заметил приближающийся беспилотник, управляемый по оптоволоконному каналу. Несмотря на отсутствие большого опыта столкновений с такими дронами, он вспомнил инструкции, которым их обучали. Разведчик начал уходить от угрозы, двигаясь зигзагообразно, не успев снять рюкзак со спины — это и спасло его от осколков.

Ранее российские военные пресекли попытку ВСУ повторить операцию «Паутина».