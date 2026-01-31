Еще одна федерация допустила россиян на соревнования с флагом и гимном

Российских тхэквондистов допустили на соревнования с флагом и гимном

Всемирная федерация тхэквондо допустила российских и белорусских спортсменов на соревнования с флагом и гимном, передает пресс-служба организации.

С флагом и гимном разрешено выступать юниорам и взрослым спортсменам.

«Однако существующие ограничения остаются в силе. Международные соревнования не могут проводиться в России, а правительственным чиновникам из России и Белоруссии не будет выдаваться аккредитация», — добавили в организации.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года. Пока участие в ОИ-2026 гарантировали девять спортсменов.

Ранее российский участник Олимпиады 2026 года выиграл бронзу на этапе Кубка мира.