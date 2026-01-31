Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Политика

Глава МИД Швейцарии заявил, что скоро посетит Москву и Киев

Глава МИД Швейцарии Кассис анонсировал поездки в Москву и Киев
Global Look Press

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил о планах посетить в Москву и Киев в качестве действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сообщает пресс-служба правительства конфедерации.

Как отметил Кассис, под его руководством Швейцария четко определила приоритеты ОБСЕ на 2026 год. Смысл их сводится к тому, чтобы организация могла «вновь сосредоточиться на своих основных задачах защиты мира и безопасности в Европе».

«Именно для достижения этой цели мы все должны сидеть за одним столом. Не только с теми, кто думает так же, как я. Поэтому я скоро посещу Киев и Москву», — подчеркнул Кассис.

До этого директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников сообщил о том, что Россия не планирует покидать ОБСЕ. По его словам, западные страны хотят прекращения участия России в организации, так как они заинтересованы в международной изоляции России. Но Москва, по словам Масленникова, на эти провокации не пойдет.

30 января Масленников заявил, что оппоненты России в ходе конфликта на Украине пытаются использовать ОБСЕ как инструмент против Москвы. Он подчеркнул, что при антироссийском отношении к организации в будущем она не сможет занимать ключевое место в евразийской системе безопасности.

Ранее Лавров назвал несерьезными слова лидеров ЕС о необходимости диалога с Россией.
 
Теперь вы знаете
Элитная резервация. Куда исчезли доступные квартиры в новостройках Москвы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!