Глава МИД Швейцарии заявил, что скоро посетит Москву и Киев

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил о планах посетить в Москву и Киев в качестве действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сообщает пресс-служба правительства конфедерации.

Как отметил Кассис, под его руководством Швейцария четко определила приоритеты ОБСЕ на 2026 год. Смысл их сводится к тому, чтобы организация могла «вновь сосредоточиться на своих основных задачах защиты мира и безопасности в Европе».

«Именно для достижения этой цели мы все должны сидеть за одним столом. Не только с теми, кто думает так же, как я. Поэтому я скоро посещу Киев и Москву», — подчеркнул Кассис.

До этого директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников сообщил о том, что Россия не планирует покидать ОБСЕ. По его словам, западные страны хотят прекращения участия России в организации, так как они заинтересованы в международной изоляции России. Но Москва, по словам Масленникова, на эти провокации не пойдет.

30 января Масленников заявил, что оппоненты России в ходе конфликта на Украине пытаются использовать ОБСЕ как инструмент против Москвы. Он подчеркнул, что при антироссийском отношении к организации в будущем она не сможет занимать ключевое место в евразийской системе безопасности.

Ранее Лавров назвал несерьезными слова лидеров ЕС о необходимости диалога с Россией.