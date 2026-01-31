Размер шрифта
Стали известны детали получения Елкой российского паспорта

Певица Елка получила российское гражданство в 2024 году
Максим Блинов/РИА Новости

Стали известны детали получения российского паспорта певицей Елкой (настоящее имя Елизавета Иванцив). Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, артистка получила российское гражданство в 2024 году, когда носила фамилию Астахова, а не в 2026 году.

Елка — уроженка Закарпатской области. О получении российского гражданства она, уточняет агентство, уведомила соответствующие органы в 2024 году.

До этого Telegram-канал Mash утверждал, что Иванцив оформила гражданство РФ незадолго до замужества с 36-летним музыкантом Рожденом Ануси, который родом из Одессы. До этого, подчеркивает СМИ, у артистки были сложности с документами: срок действия украинского паспорта певицы истек, а из-за СВО у нее не было возможности оформить новый документ — в результате артистке пришлось закрыть фирмы в России.

О тайной свадьбе Елки стало известно 29 января.

Ранее украинский блогер-миллионник Артур Бабич официально стал россиянином.
 
