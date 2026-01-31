Стали известны детали получения Елкой российского паспорта

Стали известны детали получения российского паспорта певицей Елкой (настоящее имя Елизавета Иванцив). Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, артистка получила российское гражданство в 2024 году, когда носила фамилию Астахова, а не в 2026 году.

Елка — уроженка Закарпатской области. О получении российского гражданства она, уточняет агентство, уведомила соответствующие органы в 2024 году.

До этого Telegram-канал Mash утверждал, что Иванцив оформила гражданство РФ незадолго до замужества с 36-летним музыкантом Рожденом Ануси, который родом из Одессы. До этого, подчеркивает СМИ, у артистки были сложности с документами: срок действия украинского паспорта певицы истек, а из-за СВО у нее не было возможности оформить новый документ — в результате артистке пришлось закрыть фирмы в России.

О тайной свадьбе Елки стало известно 29 января.

Ранее украинский блогер-миллионник Артур Бабич официально стал россиянином.