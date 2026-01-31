Спецпредставитель Путина прибыл в США

Специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев прибыл в город Майами в американском штате Флорида. Чиновник сообщил об этом в своем аккаунте в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он опубликовал фотографию, на которой запечатлены пляж и восходящее над морем солнце. При этом пост Дмитриев дополнил песней «Восход» исполнителей Miyagi и Эндшпиль.

30 января агентство Reuters сообщило, что Кирилл Дмитриев планирует посетить Майами и провести встречу с представителями президента США Дональда Трампа. Тема переговоров в материале не уточнялась. Позднее спецпредставитель российского лидера Владимира Путина в социальных сетях подтвердил, что направляется в американский город, написала газета «Известия».

23 и 24 января в Объединенных Арабских Эмиратах состоялось первое заседание трехсторонней рабочей группы РФ, США и Украины по вопросам безопасности. На закрытой встрече стороны обсудили остающиеся нерешенными вопросы, касающиеся предложенного Вашингтоном мирного плана. Ожидается, что переговоры продолжатся 1 февраля.

Ранее Дмитриев заявил, что «злобная» Каллас подрывает мирный процесс.