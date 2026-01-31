На Кубани загорелась конюшня с человеком и 21 лошадью внутри

В Краснодарском крае произошел пожар в конюшне с человеком и лошадьми внутри

В хуторе Камчатка загорелась крыша конюшни с лошадьми внутри, сообщает во «ВКонтакте» МЧС Краснодарского края.

В ведомстве рассказали, что пожар в здании на улице Короленко начался утром. Огонь распространился на 170 «квадратах» кровли здания. При этом существовала угроза жизни человека и 21 лошади, находившимся внутри. Их удалось спасти. С огнем боролись 20 пожарных и семь единиц техники. Они потушили возгорание примерно за два часа.

«Предварительной причиной пожара мог стать оставленный без внимания включенный утюг в помещении», — говорится в посте.

Днем 28 января в поселке городского типа Горки Ленинские тоже загорелась кровля конюшни на Административной улице, дом 1. Площадь пожара составила более 4,5 тыс. кв. м. В момент возгорания животных в конюшне не было: специалисты вывели из здания почти 50 лошадей.

С огнем боролись 29 сотрудников МЧС и 10 единиц техники. Им удалось локализовать и потушить возгорание на площади в 2 250 кв. м. В прокуратуре Подмосковья отметили, что пожар возник в одноэтажном складском помещении, а потом перекинулся на кровлю соседней конюшни.

