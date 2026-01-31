Размер шрифта
СМИ опубликовали список погибших в сауне в Кузбассе

112: опубликован список погибших в сауне в Кузбассе подростков
Николай Хижняк/РИА Новости

Telegram-канал «112» опубликовал список погибших в сауне в Прокопьевске Кемеровской области. Предварительно, среди погибших три девушки и два молодых человека.

31 января 2026 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении при тушении пожара в сауне на Кубанской улице тел пяти несовершеннолетних. По данным Telegram-канала Baza, пожар начался, когда в сауне находилась компания из 15 человек. Сотрудники сауны сообщили о пожаре в экстренные службы и эвакуировали людей.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального управления СК. Причины возгорания устанавливаются. По информации регионального следкома, одной девушке удалось спастись из огня.

В региональном МЧС сообщили, что на месте происшествия работают 38 специалистов и 12 единиц техники. Предварительная площадь пожара составляет 70 кв. метров.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело, а региональная прокуратура начала проверку.

Ранее стали известные подробности гибели подростков в сауне в Кузбассе
 
