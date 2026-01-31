Размер шрифта
В Подмосковье туристы застряли на горнолыжном подъемнике в 17-градусный мороз

Десятки людей дважды застряли на подъемнике горнолыжного курорта в Подмосковье

В Подмосковье 50 человек застряли на горнолыжном подъемнике в деревне Степаново Дмитровского округа. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Как сообщается, причиной остановки подъемника стал обломившийся трос. В результате посетители горнолыжного комплекса остались сидеть в открытых кабинках на морозе. К тому времени температура воздуха опустилась до -17 градусов, отмечает источник.

На место прибыли спасатели. Они эвакуировали застрявших лыжников с помощью переносных лестниц. Уточняется, что никто не пострадал.

Источники сообщают, что это уже вторая остановка подъемника за день. В первый раз люди ждали помощи около двух часов.

В декабре прошлого года на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи 10-летняя девочка и ее отец попали в снежную лавину. Их помогли откопать другие туристы. Инцидент произошел на трассе «Реликтовый лес». Девочку смогли достать из-под снега лишь спустя 15 минут.

Ранее на Курилах сняли видео, как автомобили массово проваливались под снег из-за непогоды.
 
