В Подмосковье туристы застряли на горнолыжном подъемнике в 17-градусный мороз

В Подмосковье 50 человек застряли на горнолыжном подъемнике в деревне Степаново Дмитровского округа. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Как сообщается, причиной остановки подъемника стал обломившийся трос. В результате посетители горнолыжного комплекса остались сидеть в открытых кабинках на морозе. К тому времени температура воздуха опустилась до -17 градусов, отмечает источник.

На место прибыли спасатели. Они эвакуировали застрявших лыжников с помощью переносных лестниц. Уточняется, что никто не пострадал.

Источники сообщают, что это уже вторая остановка подъемника за день. В первый раз люди ждали помощи около двух часов.

В декабре прошлого года на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи 10-летняя девочка и ее отец попали в снежную лавину. Их помогли откопать другие туристы. Инцидент произошел на трассе «Реликтовый лес». Девочку смогли достать из-под снега лишь спустя 15 минут.

