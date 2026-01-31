Размер шрифта
Заявление Зеленского о переносе встречи в Абу-Даби опровергли

ТАСС: встречу по Украине в Абу-Даби 1 февраля пока никто не отменял
Hamad Al Kaabi/UAE Presidential Court/Reuters

Запланированная на 1 февраля встреча по украинскому вопросу в Абу-Даби по-прежнему в силе, она не была отменена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

«Нет, информации об отмене нет», — заявил собеседник агентства.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский высказал предположение, что проведение новых переговоров между представителями России и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) может быть отложено из-за усиления напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Ираном.

23 и 24 января в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры РФ, США и Украины. Российскую делегацию возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков. Во главе украинской части трехсторонней рабочей группы стоял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 28 января сообщил прессе, что переговоры по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби планировалось возобновить 1 февраля.

Ранее переговоры в Абу-Даби назвали конструктивными, несмотря на сложную ситуацию.
 
