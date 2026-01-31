Размер шрифта
Премьер Словакии принял отставку своего советника, упоминавшегося в деле Эпштейна

Премьер Словакии назвал большим дипломатом советника из дела Эпштейна
Jane Rosenberg/Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что принял отставку советника экс-министра иностранных дел республики Мирослава Лайчака, имя которого упоминается в деле скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Я принимаю его предложение о завершении сотрудничества», — сказал Фицо.

По его словам, Лайчак «повел себя как большой дипломат», сообщив об уходе в отставку.

Между тем в ноябре прошлого года Фицо заявлял, что не будет увольнять Лайчака, так как тот, по его словам, не сделал ничего такого, что бы вынудило его освободить чиновника от занимаемой им должности. Премьер-министр также называл Лайчака «замечательным дипломатом с фантастическим опытом во внешней политике и невероятными контактами».

30 января словацкие СМИ сообщили, что имя Лайчака вновь упоминалось в обнародованных материалах по делу Эпштейна. Так, издание Euractiv писало, что Эпштейн называл Лайчака «другом» и человеком «международного влияния».

Ранее США опубликовали новые материалы по «делу Эпштейна», в которых имя Трампа упоминалось 3 тыс. раз.
 
