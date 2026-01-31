Размер шрифта
Общество

Девушке удалось спастись при пожаре в сауне в Кузбассе

СК Кузбасса сообщил об одной выжившей при пожаре в сауне в Прокопьевске
Telegram-канал «Baza»

Одной девушке удалось выжить при пожаре в сауне в Прокопьевске, где погибли пятеро несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Кемеровской области.

«По предварительным данным, одной девушке удалось спастись», — говорится в сообщении.

В свою очередь Telegram-канал 112 пишет, что «выжила Софья Ф. — ей удалось выбраться из горящего здания». Источник сообщает, что в марте 2025 года в той же сауне уже был пожар.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

31 января 2026 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении при тушении пожара в сауне на Кубанской улице тел пяти несовершеннолетних. По данным Telegram-канала Baza, возгорание началось, когда в заведении находилась компания из 15 человек, праздновавших день рождения. Сотрудники сауны сообщили о пожаре в экстренные службы и эвакуировали людей.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального управления СК. О причинах возгорания пока не сообщалось.

Ранее мужчина сжег дома коллег, которые издевались над ним на работе.
 
