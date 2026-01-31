Размер шрифта
Тарасова оценила выступление Валиевой на чемпионате России по прыжкам

Тарасова о Валиевой на чемпионате России по прыжкам: так никто не возвращался
Shatokhina Natalya/Global Look Press

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в эфире Первого канала оценила выступление Камилы Валиевой на чемпионате России по прыжкам, отметив, что фигуристка владеет всеми элементами, которыми владела раньше.

«Так никто не возвращался. Она владеет всеми элементами, которыми владела раньше. Она очень выросла, стала другой, а прыгает так же легко и многооборотно. Не то что не боится, а показывает образцы лучших прыжков», — сказала Тарасова.

Валиева прыгнула четверной тулуп в четвертьфинале чемпионата России по прыжкам.

За выступление в четвертьфинале она получила 29,28 балла, что позволило ей занять четвертое место и выйти в полуфинал. Полуфиналы и финалы пройдут 1 февраля.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

25 декабря завершился четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Валиева вновь получила право участвовать в официальных соревнованиях.

Ранее Валиева назвала лучшее событие в жизни со времен отстранения.
 
