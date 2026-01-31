Размер шрифта
Общество

В Москве воздвигли крест на купол строящегося храма Феодора Ушакова

ТАСС: в Москве воздвигли крест на купол строящегося храма Феодора Ушакова
Stepanych/Shutterstock/FOTODOM

В Левобережном районе Москвы прошла церемония воздвижения креста на центральный купол строящегося храма в честь святого праведного воина Феодора Ушакова. Об этом сообщает ТАСС.

Молитвенное освящение возглавили митрополит Волоколамский Антоний — постоянный член Священного Синода Русской Православной Церкви, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, а также митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий — член Священного Синода РПЦ и почетный настоятель духовно-исторического комплекса в честь святого праведного воина Феодора Ушакова.

«Воздвижение креста, безусловно, во всех нас, тех, кто служит в этом храме, прихожан этого храма, вселяет большой энтузиазм, потому что воздвижение креста - это надежда на то, что скоро храм будет полностью построен и предстанет перед нами во всем своем великолепии», — заявил в ходе мероприятия митрополит Антоний.

До этого храм Святого праведного воина Феодора Ушакова в Мордовии принял ковчег с мощами Святого великомученика Георгия Победоносца. Перед этим поклонились мощам Святого Георгия Победоносца на Северном Кавказе.

Ранее в Саранске состоялись торжества, посвященные 20-летию канонизации Феодора Ушакова.
 
