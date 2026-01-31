При атаке БПЛА на Курск повреждены дома и автомобили

В Курске при налете БПЛА были повреждены дома и два автомобиля, написал в Telegram-канале мэр города Евгений Маслов.

Чиновник уточнил, что речь идет о районе Курского завода тракторных запчастей. Из местных жителей от сбитого дрона никто не пострадал. Глава города пообещал помочь горожанам восстановить поврежденное имущество и напомнил, что к обломкам беспилотника приближаться нельзя.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что системы ПВО (противовоздушной обороны) сбили над Курском несколько вражеских целей.

«После падения обломков есть повреждения окон в жилых домах в одном из округов Курска», — отметил глава региона и добавил, что опасность атаки БПЛА в области сохраняется.

На этом фоне в российском Минобороны заявили, что средства ПВО за девять часов уничтожили над четырьмя регионами страны 24 беспилотника ВСУ самолетного типа. Налеты дронов произошли в период с 8:00 до 17:00. В Белгородской и Курской областях уничтожили по девять БПЛА, в Брянской — пять, еще один — в небе Липецкой области.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».