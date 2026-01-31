Российские лыжники начали тренироваться на олимпийской трассе в Италии

Непряева и Коростелев начали тренироваться на олимпийской трассе в Италии

Российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев начали готовиться к Олимпиаде на олимпийской трассе в Италии. Об этом Непряева рассказала в своих соцсетях.

«Готовимся к Олимпийским играм», — написала Непряева.

Дарья Непряева и Савелий Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д'Ампеццо. 19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

