Первое солнечное затмение 2026 года увидят единицы

Астроном Сурдин: москвичи не увидят первое солнечное затмение в 2026 году
Christian Monterrosa/Reuters

Жители столицы не смогут увидеть первое солнечное затмение в 2026 году, заявил «Осторожно, Москва» старший научный сотрудник Государственного астрономического института им. Штернберга Владимир Сурдин.

Астроном отметил, что первое затмение произойдет 17 февраля, но наблюдать его можно будет только в Южном полушарии. По этой причине Сурдин счел его «не таким интересным».

«Только в Антарктиде его можно увидеть, где от силы человек 10 есть», — сказал эксперт.

До этого глава отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман сообщила, что в последнюю ночь февраля землянам будет виден малый парад планет (до четырех планет, которые выстроились в небе в одну линию. — «Газета.Ru»). По ее словам, лучше всего условия для наблюдения за планетами будут 28 февраля. Именно тогда планеты соберутся на закатном небе очень низко над западным горизонтом. Планету Нептун возможно будет разглядеть только в очень мощный телескоп.

Ранее в самой пушистой системе Млечного Пути нашли новую планету.
 
