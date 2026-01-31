Арестован разработчик российского бункера от ядерного удара

Замоскворецкий суд Москвы арестовал замначальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России Игоря Сосунова по обвинению в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, под домашний арест отправлен руководитель Научно-исследовательского центра «Совершенствования защитных мероприятий» ВНИИ ГОЧС Николай Посохов. Уточняется, что обоим фигурантам вменяют получение взятки в особо крупном размере. Наказание по данной статье — до 15 лет лишения свободы.

ВНИИ ГОЧС занимается научными разработками в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидаций ЧС.

«Известия» сообщали, что в 2015 году НИЦ «Совершенствования защитных мероприятий» начал работу над модульным защитным сооружением «Куб-М» по заказу МЧС. В 2024 году в Нижегородской области началось их производство.

Мобильное убежище «КУБ-М» способно защитить человека от природных бедствий, техногенных происшествий, радиационных излучений и воздушной ударной волны. В частности. заявлена способность объекта защитить от ядерного удара. Его вместимость — 54 человека, плюс технический блок. «КУБ-М» способен защищать людей в течении 48 часов. Также его вместительность можно увеличить, если поставить дополнительные модули.

