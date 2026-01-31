Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Армия

Арестован разработчик российского бункера от ядерного удара

В Москве за взятки арестован замначальника ВНИИ ГОЧС МЧС России Сосунов
Shutterstock

Замоскворецкий суд Москвы арестовал замначальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России Игоря Сосунова по обвинению в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, под домашний арест отправлен руководитель Научно-исследовательского центра «Совершенствования защитных мероприятий» ВНИИ ГОЧС Николай Посохов. Уточняется, что обоим фигурантам вменяют получение взятки в особо крупном размере. Наказание по данной статье — до 15 лет лишения свободы.

ВНИИ ГОЧС занимается научными разработками в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидаций ЧС.

«Известия» сообщали, что в 2015 году НИЦ «Совершенствования защитных мероприятий» начал работу над модульным защитным сооружением «Куб-М» по заказу МЧС. В 2024 году в Нижегородской области началось их производство.

Мобильное убежище «КУБ-М» способно защитить человека от природных бедствий, техногенных происшествий, радиационных излучений и воздушной ударной волны. В частности. заявлена способность объекта защитить от ядерного удара. Его вместимость — 54 человека, плюс технический блок. «КУБ-М» способен защищать людей в течении 48 часов. Также его вместительность можно увеличить, если поставить дополнительные модули.

Ранее суд арестовал счета и имущество родственников бывшего генерала МЧС
 
Теперь вы знаете
Элитная резервация. Куда исчезли доступные квартиры в новостройках Москвы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!