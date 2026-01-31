В Мурманской области возобновили подачу электроэнергии

Подача напряжения потребителям в Мурманске и Североморске полностью восстановлена. Об этом сообщает пресс-служба компании «Россети Северо-Запад» в своем Telegram-канале.

«В настоящее время подана мощность в полном объеме. Смежные компании региона, которые обеспечивают функционирование распределительных сетей, ведут работу по подключению всех потребителей», — говорится в сообщении.

В «Россетях» уточнили, что причиной повторного блэкаута стало обледенение грозотроса на линии электропередачи из-за сильного ветра и мороза. При этом сами конструкции опор ЛЭП не пострадали, добавили в компании.

До этого губернатор региона Андрей Чибис сообщил, что в Мурманске из-за повреждения защитного троса на линии электропередачи произошло новое отключение электроэнергии. По его словам, неисправность уже устраняет аварийная бригада. В настоящее время все объекты водоснабжения и котельные Мурманска подключены к электропитанию.

Для жителей Мурманска и Североморска работают пункты поддержки, где можно зарядить телефон, разогреть пищу и воду, а также получить горячее питание.

Ранее мурманский торговый порт приостановил работу из-за повторного блэкаута.