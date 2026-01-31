Военкор Стешин рассказал, как впервые увидел «шушпанцер» в зоне СВО

kp.ru: военкор Стешин испытал шок при первой встрече с «шушпанцером» в зоне СВО

Российский военный корреспондент Дмитрий Стешин рассказал, как первый раз встретился в зоне СВО с так называемым «шушпанцером», собранным бойцами Вооруженных Сил России. Своими воспоминаниями он поделился с kp.ru.

Стешин отмечает, что к 2024 году танки без дополнительной защиты стали уязвимой целью для дронов в зоне СВО. Это подтолкнуло обе стороны конфликта к активному совершенствованию бронетехники.

Российские бойцы, по словам военкора, создают защитные экраны из транспортерной ленты, способной задерживать осколки, применяют сосновый горбыль, бревна и различные виды металлических сеток.

«На выходе получался эталонный «шушпанцер». Так на интернет-жаргоне называют необычную, уродливую самодельную бронетехнику», – пишет журналист.

Стешин вспоминает, что когда впервые увидел «шушпанцер» в конце марта 2024 года под Марьинкой в ДНР, испытал «настоящий культурный шок».

«Мимо нас по дороге промчалось нечто гигантское и бесформенное», — описал ощущения военкор.

Военные рассказали корреспонденту, что перед ним был привычный МТЛБ — легкий многоцелевой бронетранспортер — лишь дополнительно защищенный от ударов дронов экранными и так называемыми «мангалами». Один из бойцов отметил, что на «шушпанцер» уже падали десятки беспилотников, но техника продолжала выполнять задачи.

Стешин добавил, что затем снова увидел эту необычную машину: она буквально с передовой вывозила раненого. По его словам, не возникало сомнений, что через несколько минут потерпевшего доставят к медикам, а бронетранспортер вновь вернётся к линии соприкосновения.

