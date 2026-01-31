На Украине сотрудник ТЦК открыл огонь во время потасовки с гражданским

В Житомирской области Украины работник территориального центра комплектования (ТЦК, аналога военкомата) применил табельное оружие в ходе конфликта с гражданскими. Об этом сообщило местное отделение полиции на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По данным правоохранителей, во время проведения мобилизационных мероприятий между сотрудником ТЦК и одним из местных жителей вспыхнула перепалка, к которой присоединились оказавшиеся рядом люди. В ходе разгоревшейся потасовки сотрудник центра произвел выстрел из табельного пистолета.

В полиции заверяют, что никто не пострадал, конфликт был урегулирован.

В настоящее время проводится расследование обстоятельств случившегося.

14 января новый министр обороны Украины Михаил Федоров, выступая в Раде, сообщил, что территориальные центры комплектования (ТЦК) ведут поиск двух миллионов украинских граждан, а также о 200 случаях самовольного оставления воинской части. Федоров акцентировал внимание на проблеме ТЦК. Он заявил, что после проведения всесторонней проверки Министерство обороны предложит «комплексный подход» для устранения «накопившихся за годы проблем», при этом сохранив обороноспособность государства.

Ранее в Львовской области мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ТЦК.