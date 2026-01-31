В России утвердили проекты модернизации генерирующих объектов

Правительство России утвердило список из проектов модернизации генерирующих объектов на 2029 год. Это следует из распоряжения кабмина, передает ТАСС.

В документе указано, что к 2029 году запланирована модернизация ключевых станций: Рефтинская ГРЭС в Свердловской области увеличит мощность на 15 МВт, до 315 МВт; Новосибирская ТЭЦ-3 — на 30 МВт. В Москве появится новый энергоблок ТЭЦ-23 мощностью 259 МВт, а Челябинская ТЭЦ-2 получит модернизацию до 1 августа 2029.

«Т плюс» модернизирует Ижевскую и Самарскую ТЭЦ — каждую из них по 125 МВт, с поставками в декабре 2028-го и июле 2029-го. ТГК-1 увеличит мощность Василеостровской ТЭЦ в Санкт-Петербурге до 65 МВт к декабрю 2029-го.

Как отмечается, проекты охватывают регионы от Урала до Забайкалья: Свердловскую, Томскую, Омскую, Иркутскую области, а также Москву, Татарстан.

До этого первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил о мерах для стабилизации цен на энергетическое оборудование. Он предложил сдерживать цены за счет типизации проектов строительства новых генерирующих объектов и выбора наиболее рациональных проектно-конструктивных решений.

Ранее в России предложили создать госкомпанию для строительства энергообъектов.