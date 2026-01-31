В Мурманске восстановили энергоснабжение

Чибис: энергоснабжение в Мурманске восстановлено после аварии в полном объеме

Электроснабжение в Мурманске восстановлено в полном объеме после аварии на ЛЭП. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

По его словам, специалисты точечно проводят настройку подачи электричества.

До этого губернатор региона Андрей Чибис сообщил, что в Мурманске из-за повреждения защитного троса на линии электропередачи произошло новое отключение электроэнергии. По его словам, неисправность уже устраняет аварийная бригада. В настоящее время все объекты водоснабжения и котельные Мурманска подключены к электропитанию.

Для жителей Мурманска и Североморска работают пункты поддержки, где можно зарядить телефон, разогреть пищу и воду, а также получить горячее питание.

В «Россетях» в свою очередь уточнили, что причиной повторного блэкаута стало обледенение грозотроса на линии электропередачи из-за сильного ветра и мороза. При этом сами конструкции опор ЛЭП не пострадали, добавили в компании.

Ранее в Мурманске отменили занятия в школах из-за перебоев с электроснабжением.