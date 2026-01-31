Размер шрифта
СМИ: лидеры Евросоюза разработали план против Трампа на экстренном ужине в Брюсселе

Nathan Howard/Reuters

Европейские лидеры собрались в Брюсселе на экстренный ужин, чтобы обсудить стремительное ухудшение отношений с США, которое наиболее ярко проявилось в «навязчивом желании» американского президента Дональда Трампа захватить Гренландию, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

В статье отмечается, что итальянский премьер Джорджа Мелони выступала за продолжение диалога с лидером США, канцлер Германии Фридрих Мерц призывал незамедлительно принять меры, чтобы сократить зависимость экономики ЕС от Вашингтона, а президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что завоевать уважение Трампа нужно, продемонстрировав готовность дать ему отпор.

Газета сообщает, что после угроз президента США на прошлой неделе политики разработали план действий за ужином с куриной грудкой в сливочном соусе, затянувшемся до утра.

«План лидеров состоит в том, чтобы сохранять спокойствие во время будущих провокаций г-на Трампа, угрожать ответными пошлинами и, по словам чиновников, работать за кулисами над тем, чтобы сделать Европу менее зависимой в военном и экономическом отношении от своего все более ненадежного союзника», — говорится в материале.

Издание добавлят, что выбранная стратегия привела к тому, что лидеры ЕС активно выступают против Трампа на словах, но все еще затрудняются, когда их нужно подкрепить действиями. Для успокоения американского политика европейцы обсуждают способы укрепления безопасности в Арктике, в долгосрочной перспективе они намерены улучшить ВС, снизить зависимость от технологий США и переориентировать торговлю. Однако у Европы все еще нет плана, как быстро добиться от Вашингтона «военной автономии».

До этого сообщалось, что в ЕС растет беспокойство из-за зависимости от американского сжиженного природного газа. В связи с этим Европа рассматривает возможность увеличения поставок энергоносителей из Канады, Катара и стран Северной Африки.

Ранее канцлер Германии предложил ЕС выучить новый «язык».
 
