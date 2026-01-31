Размер шрифта
Общество

В Госдуме напомнили о правилах безопасности на даче зимой

Депутат Чаплин: пожары, кражи и порча имущества на дачах чаще случаются зимой
Global Look Press

Зимой не стоит оставлять в работающем состоянии неисправные или самодельные обогреватели, а электрическую сеть необходимо или обесточить, или периодически проверять. Об этом «Газете.Ru» рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«С наступлением холодов у владельцев загородных домов часто возникает ощущение, что самое сложное время позади. Урожай собран, полив не нужен, и кажется, что участок находится в полной безопасности до самой весны. Это распространенное и очень опасное заблуждение. По нашим данным, значительная часть серьезных происшествий, таких как пожары, кражи и порча имущества, случается именно в холодные месяцы», — отметил Чаплин.

Депутат подчеркнул, что основная причина проблем кроется в ослаблении внимания — люди перестают регулярно посещать свои дома, системы отопления работают без должного контроля, а пустующие строения привлекают злоумышленников.

«Необходимо твердо понять: дача требует заботы круглый год. Зимой эта забота становится другой, но не менее важной. Первым делом нужно обеспечить правильную консервацию систем водоснабжения и грамотную подготовку отопительных приборов, если вы ими пользуетесь. Недопустимо оставлять в работающем состоянии неисправные или самодельные обогреватели. Электрическую сеть стоит по возможности обесточить либо доверить ее проверку специалисту», — пояснил Чаплин.

Он также обратил внимание на вопросы охраны имущества. По его словам, земельный участок, где заметны следы присутствия хозяев, — лучшая защита от воров.

«Договоритесь с соседями, которые живут рядом постоянно, чтобы они присматривали за вашим домом. По возможности установите датчики задымления и сигнализацию, которые могут передавать сигнал на ваш телефон. Не оставляйте на видных местах дорогие вещи, инструмент лучше увозить с собой. Простая, но регулярная связь с председателем вашего садового товарищества также поможет быть в курсе происходящего», — добавил депутат.

Ранее россиян предупредили о волне мошенничества против дачников.
 
