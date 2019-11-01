В МИДе рассказали о невозможности в срок договориться с США по ДСНВ
Разработать полноценную замену Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между США и Россией не успеют до истечения срока действия документа, сообщает ТАСС.
Об этом рассказал заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Леонтьев.
ДСНВ вступил в силу в 2011 году, его срок действия заканчивается 5 февраля 2021 года.
Леонтьев сообщил, что ряд актуальных вопросов требует серьезной предварительной проработки на экспертном уровне, что может затянуть переговоры с американской стороной.
Отмечается, что договор может быть продлен на пять лет при условии обоюдного согласия сторон.
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