Какие перемены произойдут в России с 1 ноября

С 1 ноября в России начинает действовать ряд нововведений в законодательство. Об этом сообщают «Известия».

Во-первых, в силу вступает закон о суверенном интернете, согласно которому на территории страны будет создана дублирующая резервная инфраструктура. Ее работа будет нацелена на обеспечение бесперебойной работы российского сегмента Сети при возникновении угроз извне или других нештатных ситуаций.

Во-вторых, микрокредитным финансовым организациям запретят выдавать займы под залог жилья.

Кроме того, в России прекратится выдача бумажных паспортов транспортных средств (ПТС). Водители смогут зарегистрировать электронный вариант документа, а оформлять дорожно-транспортные происшествия станет возможно по европротоколу, не ожидая сотрудников ГИБДД.

Еще одним изменением станет упрощение получения российского паспорта эмигрантами.