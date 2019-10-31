СМИ показали характеристику КГБ на Путина

Портал 78.ru показал характеристику КГБ на российского президента Владимира Путина за время его работы в органах госбезопасности.

В документе говорится, что за время службы Путин показал себя дисциплинированным, добросовестным и исполнительным сотрудником.

Отмечается, что глава государства был на учете комсомольской организации Управления КГБ с 1975 года, то есть, когда ему было 23 года.

«Товарищ Путин В.В. постоянно повышает свой идейно-политический уровень», — подчеркивается в документе.

Также в характеристике рассказывается о его увлечениях. В частности, он занимался спортом: дзюдо и самбо.

Уточняется, что фотографии характеристики Путина и других политических фигур показаны на выставке в Санкт-Петербурге.

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