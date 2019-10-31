Объявленного персоной нон грата дипломата из РФ выслали из Болгарии

Болгарская сторона направила на родину российского посла в стране после того, как объявила его персоной нон грата. Об этом сообщает нацрадио со ссылкой на министерство иностранных дел страны.

Как отмечается, дипломат и его семья вылетели прямым рейсом из Болгарии в России. Они должны приземлиться в Москве.

По данным на сайте болгарской прокуратуры, первый секретарь посольства России в Софии в передачи данных российской разведке. По одной из версий, с сентября 2018 года он собирал на территории Болгарии секретные сведения, составляющие гостайну.

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