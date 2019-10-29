Неизвестные подкрались к иркутскому депутату и избили его

Неизвестные подкрались сзади к иркутскому депутату Сергею Углянице и избили его. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Нападение произошло, когда политик ставил автомобиль в гараж 29 октября в Усолье. Он чистил коврики, когда неизвестные подошли к нему сзади и ударили тяжелым предметом по голове.

По словам потерпевшего, ему сломали нос и глазницу. Также Угляницу пинали. В какой-то момент он даже потерял сознание от полученных повреждений.

«Как мог защищался», — добавил Угляница.

После избиения неизвестные убежали.

В настоящее время депутат сказал, что плохо себя чувствует. У него затек глаз и синяки по лицу и телу.

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