Назначен новый глава МАГАТЭ

Совет управляющих МАГАТЭ назначил пост нового генерального директора агентства постпреда Аргентины в Вене Рафаэля Гросси. Об этом сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянова в своем аккаунте в Twitter.

Бывший генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано умер в июля текущего года. Он возглавлял агентство с 2009 года.

Временно на посту гендиректора находился бывший постпред Румынии Корнел Феруцэ.

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