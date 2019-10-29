Назначен новый глава МАГАТЭ
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Совет управляющих МАГАТЭ назначил пост нового генерального директора агентства постпреда Аргентины в Вене Рафаэля Гросси. Об этом сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянова в своем аккаунте в Twitter.
Бывший генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано умер в июля текущего года. Он возглавлял агентство с 2009 года.
Временно на посту гендиректора находился бывший постпред Румынии Корнел Феруцэ.
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