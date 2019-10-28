Захарова отреагировала на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что угрозы, направленные на срыв планируемого разведения войск на юго-востоке Украины, подтверждают вину националистов в несоблюдении Минских договоренностей. Об этом она написала на своей официальной странице в Facebook.

По ее словам, именно националистически ориентированные элементы, ответственность за которые лежала на Киеве, виновны в блокировке этой работы.

«Теперь весь мир услышал признание истинно виновных о том, кто и как блокировал все это время выполнение минских договоренностей, стартовым моментом которого должно быть разведение сил», — написала Захарова в своем посте.

Речь идет о словах основателя добровольческого батальона «Азова» Андрея Билецкого, который пообещал ввести 10 тысяч бойцов в Донбасс после спора с главой страны Владимиром Зеленским. Предаставитель подчеркнула, что все эти годы НАТО и ЕС винили Россию в приостановке выполнения минских договоренностей, однако российская сторона не виновата.

До этого МИД России ответил на угрозу батальона «Азов» ввести бойцов в Донбасс.