Помощник Трампа отказался считать Россию союзником США

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что власти станы не считают Россию союзником, передает ТАСС.

По его словам, в случае с операцией по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России)интересы двух стран пересеклись.

«Временами наши интересы пересекаются с интересами России. Прошлой ночью они пересеклись», — сказал О'Брайен.

При этом он подчеркнул, что «Россия представляет серьезную угрозу для США».

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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