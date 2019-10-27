Помощник Трампа отказался считать Россию союзником США
close
Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что власти станы не считают Россию союзником, передает ТАСС.
По его словам, в случае с операцией по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России)интересы двух стран пересеклись.
«Временами наши интересы пересекаются с интересами России. Прошлой ночью они пересеклись», — сказал О'Брайен.
При этом он подчеркнул, что «Россия представляет серьезную угрозу для США».
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Минобороны не помогало США в пролете над Сирией при ликвидации главаря ИГ