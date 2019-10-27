В Совфеде ждут от США доказательств уничтожения аль-Багдади

Если американские военные действительно уничтожили лидера группировки «Исламское государство» (запрещена в России), то Вашингтон должен предоставить доказательства, заявили «Газете.Ru» в Совете Федерации.

По словам члена комитета Совфеда по обороне и безопасности Франца Клинцевича, нельзя делать подобные заявления, не показывая какие-либо доказательства.

«Те, кто заявляет [о ликвидации аль-Багдади], обязаны предоставить доказательства. Хотелось бы, чтобы это было достоверно», — подчеркнул – Клинцевич.

Также он напомнил, что в воскресенье, 27 октября, президент США Дональд Трамп сделает заявление.

«Предоставит какое-то доказательство, если действительно американская операция была успешной», — заключил Клинцевич.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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