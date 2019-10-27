В Совфеде ждут от США доказательств уничтожения аль-Багдади
Если американские военные действительно уничтожили лидера группировки «Исламское государство» (запрещена в России), то Вашингтон должен предоставить доказательства, заявили «Газете.Ru» в Совете Федерации.
По словам члена комитета Совфеда по обороне и безопасности Франца Клинцевича, нельзя делать подобные заявления, не показывая какие-либо доказательства.
«Те, кто заявляет [о ликвидации аль-Багдади], обязаны предоставить доказательства. Хотелось бы, чтобы это было достоверно», — подчеркнул – Клинцевич.
Также он напомнил, что в воскресенье, 27 октября, президент США Дональд Трамп сделает заявление.
«Предоставит какое-то доказательство, если действительно американская операция была успешной», — заключил Клинцевич.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ:
— Появились кадры с места убийства главаря ИГ
— Ирак заявил о помощи США в ликвидации главаря ИГ
— Кадыров засомневался в убийстве лидера ИГ в Сирии