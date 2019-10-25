Суд потребовал от НАБУ возбудить против Кличко уголовное дело
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Высший антикоррупционный суд обратился к Национальному антикоррупционному бюро с требованием возбудить уголовное дело в отношении мэра Киева Виталия Кличко. Об этом сообщает издание «Украинские новости».
Уточняется, что уголовное производство предполагают открыть по факту госизмены.
Отмечается, что в суд поступила жалоба по бездействию НАБУ в отношении расследования возможных правонарушениях Кличко.
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