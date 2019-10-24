Песков: договоренности РФ и Турции по Сирии в интересах Европы

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина — Дмитрий Песков считает, что достигнутые договоренности страны с Турцией по Сирии действуют в интересах европейских стран. Об этом сообщает РИА «Новости».

Песков рассказал, что переговоры России и Турции были сложными, однако были достигнуты соглашения, которые бы были в интересах Европы, курдов, Сирии и Турции.

«Европа вполне может быть и должна быть удовлетворена», — отметил Песков.

Он также напомнил, что Россия — это единственная страна, которая законно имеет вооруженные силы в Сирии.

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